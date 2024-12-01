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    «Сочи» выиграл у «КАМАЗа», «Ротор» и «Шинник» поделили очки

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    В матче 21-го тура Первой лиги «Ротор» и «Шинник» сыграли вничью 1:1.

    Роберт Морено (главный тренер «Сочи»)
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    Роберт Морено (главный тренер «Сочи»)

    На гол Дмитрия Лаврищева гости ответили точным ударом Захара Федорова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Шинник 1:1
    Голы: 1:0 Lavrishchev D. (31'), 1:1 Захар Федоров (58') Ротор: Никита Чагров, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Максим Швецов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Игорь Соколов, Kasimov T., Lavrishchev D., Zavezen Y. Шинник: Денис Вамбольт, Артур Черный, Джонатан Джон, Глеб Якушевич, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Предупреждения: Игорь Соколов (41'), Lavrishchev D. (53'), Zavezen Y. (72')

    У «Ротора» стало 30 очков и седьмое место в турнирной таблице. В активе «Шинника» 21 балл и 14-я строчка.

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    В параллельной игре «Сочи» в родных стенах победил «КАМАЗ» со счетом 2:0.

    Авторами забитых мячей еще в первом тайме стали Павел Мелешин и Кирилл Кравцов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сочи — КамАЗ 2:0
    Голы: 1:0 Павел Мелёшин (21'), 2:0 Кирилл Кравцов (37') Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Артём Макарчук, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Артём Гюрджан, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Александр Дерюгин, Борис Фартуна, Павел Горелов, Юрий Кириллов, Даниэль Мишкич, Давид Караев Предупреждение: Руслан Барт (43')

    Победа позволила «Сочи» набрать 37 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «КАМАЗа» 22 балла и 13-я строчка.

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