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    «Вердер» и «Штутгарт» сыграли вничью, «Фрайбург» переиграл «Боруссию» М

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Аугсбург Боруссия М Бохум Фрайбург Штутгарт Вердер
    Завершились три матча 12-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Вердер»
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    «Вердер»

    В одной из игр «Аугсбург» в родных стенах победил «Бохум» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Филипп Титц.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Бохум 1:0
    Гол: 1:0 Филлип Тиц (пенальти) (38') Аугсбург: Недилько Лабрович, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Максимилиан Бауэр, Фрэнк Аниика, Кристиян Якич, Эльвис Реджбечай (Арне Майер, 80'), Мариус Вольф, Филлип Тиц (Самюэль Эссенде, 59'), Алексис Клод-Морис (Стив Мунье, 80'), Henri Koudossou Бохум: Патрик Древес, Максимилиан Виттек (Геррит Хольтман, 75'), Феликс Пасслак, Яков Медич, Иван Ордец, Лукас Дашнер (Moritz Kwarteng, 59'), Энтони Лосийя (Ибраима Сиссоко, 65'), Матуш Беро, Филипп Хофман, Мориц Брошински (Кодзи Миёси, 59'), Tim Oermann (Бернардо, 46') Предупреждения: Алексис Клод-Морис (17'), Мариус Вольф (26'), Максимилиан Виттек (68'), Иван Ордец (72'), Стив Мунье (82'), Бернардо (83')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельном матче «Вердер» и «Штутгарт» сыграли вничью 2:2. За хозяев забили Джастин Гидеон и Йенс Стаге, а за гостей — Эрмедин Демирович, на счету которого дубль.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Штутгарт 2:2
    Голы: 1:0 Justin Njinmah (6'), 1:1 Эрмедин Демирович (20'), 2:1 Йенс Стаге (77'), 2:2 Эрмедин Демирович (85') Вердер: Михаэль Цеттерер, Никлас Штарк, Марко Фридль (Антони Юнг, 83'), Милош Велькович, Митчелл-Элия Вайзер, Деррик Кён, Леонардо Биттенкорт (Йенс Стаге, 67'), Сенне Линен, Романо Шмид (Марко Грюлль, 90'), Марвин Дукш, Justin Njinmah (Оливер Бёрк, 83') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Максимилиан Миттельштадт (Антони Руо, 89'), Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 67'), Анри Чейз, Леонидас Стергиу (Юстин Диль, 80'), Крис Фюрих, Фабиан Ридер (Ник Вольтемаде, 67'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор (Энцо Мийо, 80'), Эрмедин Демирович Предупреждения: Ангело Штиллер (54'), Марвин Дукш (87')

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    И, наконец, «Фрайбург» смог победить «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:1. На голы Лукаса Холера, на счету которого дубль, и Рицу Доана гости ответили только забитым мячом Тима Кляйндинста.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Боруссия М 3:1
    Голы: 1:0 Лукас Хёлер (41'), 2:0 Рицу Доан (49'), 2:1 Тим Кляйндинст (61'), 3:1 Лукас Хёлер (63') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер (Maximilian Rosenfelder, 82'), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Рицу Доан (Кильянн Сильдийя, 89'), Винченцо Грифо (Флоран Муслия, 71'), Лукас Хёлер (Максимилиан Филипп, 89'), Михаэль Грегорич (Мерлин Рёль, 71') Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих (Штефан Ляйнер, 62'), Марвин Фридрих, Джозеф Скалли, Робин Хак (Nathan NGoumou, 62'), Рокко Райтц (Кевин Штёгер, 78'), Юлиан Вайгль (Филипп Зандер, 78'), Тим Кляйндинст, Алассан Плеа, Франк Онора (Томаш Чванчара, 78'), Kou Itakura Предупреждения: Робин Хак (53'), Николас Хефлер (70')

    После этих игр команды занимают следующие позиции: «Фрайбург» (20)
    — пятый, «Штутгарт» (17) — восьмой, «Боруссия» М (17) — девятая, «Вердер» (16) — двенадцатый, «Аугсбург» (12) — четырнадцатый, «Бохум» (2) — восемнадцатый

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