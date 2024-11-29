Гвардиола не согласен с тем, что в «Ман Сити» необходимо обновить состав

Главный тренерответил на вопрос о том, стоит ли обновлять состав после провального отрезка.

«Я не совсем с этим согласен.

Нельзя забывать, что три месяца назад мы стали чемпионами Англии, играли в финале Кубка Англии, а также вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где потерпели поражение, невероятным образом сыграв с мадридским "Реалом". Тогда играли те же самые ребята», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, что «Манчестер Сити» не может победить на протяжении 6-и последних матчей. За этот период команда проиграла 5 раз и однажды сыграла вничью.