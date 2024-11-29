Горшков: Сыграть против «Крыльев» для меня — особенное событие

Защитниквысказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против, за который игрок выступал ранее.

«Матч против "Крыльев Советов"? Если честно, не столь важно, в какое время играть с ними, но сыграть именно с "Крыльями" для меня — особенное событие», — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 1-го декабря в 16:30 мск.

После 16-и туров в российской Премьер-лиге «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе, отставая от ближайшего преследователя на 1 балл.