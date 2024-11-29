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    Горшков: Сыграть против «Крыльев» для меня — особенное событие

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    Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов», за который игрок выступал ранее.

    Юрий Горшков — защитник «Зенита»
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    Юрий Горшков — защитник «Зенита»

    «Матч против "Крыльев Советов"? Если честно, не столь важно, в какое время играть с ними, но сыграть именно с "Крыльями" для меня — особенное событие», — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

    Напомним, что матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 1-го декабря в 16:30 мск.

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