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    «Фиорентина» одолела «Пафос» в матче Лиги конференций

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    Завершились очередные три встречи 4-го тура общего этапа Лиги конференции.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    В одном из поединков «Фиорентина» одолела «Пафос» со счетом 3:2.

    У хозяев отличились Кристиан Куаме на 38-й минуте и Лукас Куарта на 72-й минуте. Еще на 53-й минуте игрок «Пафоса» Давид Гольдар забил гол в свои ворота.

    В составе гостей голы записали на свой счет Жайро да Силва на 68-й минуте и Жажа на 87-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Этап лиги
    Фиорентина — Пафос 3:2
    Голы: 1:0 Кристиан Куаме (38'), 2:0 Давид Гольдар (автогол) (53'), 2:1 Хайро (68'), 3:1 Лукас Мартинес Куарта (72'), 3:2 Жажа (87') Предупреждения: Иван Шуньич (43'), Фабьяно Паризи (60'), Пепе (60'), Жоау Коррейя (73'), Марин Понграчич (74'), Бруно Фелипе (83'), Tommaso Rubino (90 + 5')

    «Фиорентина» занимает 6-е место в таблице с 9-ю очками в активе, а «Пафос» — на 16-й позиции (6).

    В параллельном матче «Легия» разгромила «Омонию» со счетом 3:0.

    В составе польской команды Рёя Морисита на 17-й минуте и Томаш Пекхарт на 77-й минуте. К тому же, игрок «Омонии» Андроникос Какулис на 86-й минуте организовал автогол.

    Футбол. Лига конференций. Этап лиги
    Омония — Легия 0:3
    Голы: 0:1 Ryoya Morishita (17'), 0:2 Томаш Пекхарт (77'), 0:3 Андроникос Какулис (автогол) (86') Омония: Фабиано, Альфа Дионку, Сену Кулибали, Николас Панайоту, Яннис Масурас (Саиду Алиум, 46'), Янис Кусулос (Новица Эракович, 46'), Амин Хаммас, Матео Марич, Велько Шимич (Лойзос Лойзу, 82'), Мариуш Стемпиньски (Андроникос Какулис, 60'), Вилли Семедо (Эвандро, 76') Легия: Габриэль Кобыляк, Рубен Винагре (Патрик Кун, 63'), Стив Капюади, Радован Панков, Лукиньяс, Кацпер Ходына (Томаш Пекхарт, 76'), Рафал Аугустыняк (Mateusz Szczepaniak, 76'), Bartosz Kapustka, Павел Вшолек, Марк Гуаль (Джордан Майхжак, 85'), Ryoya Morishita (Юрген Челхака, 63') Предупреждения: Ryoya Morishita (25'), Матео Марич (27'), Bartosz Kapustka (89'), Эвандро (90 + 2')

    «Легия» занимает 2-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Омония» располагается на 28-й позиции (3).

    Еще в одной встрече «Рапид» сыграл вничью с «Шэмрок Роверс» (1:1).

    В составе хозяев единственный гол забил Ненад Цветкович на 9-й минуте. «Шэмрок» ответил голом Джонни Кенни на 55-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. Этап лиги
    Рапид Вена — Шэмрок Роверс 1:1
    Голы: 1:0 Ненад Цветкович (9'), 1:1 Джонни Кенни (55') Рапид Вена: Никлас Хедль, Бендегуз Болла, Ненад Цветкович, Серж Ро-Яо, Йонас Ауэр, Луис Шауб (Dennis Kaygin, 67'), Мамаду Сангаре, Лукас Гргич, Дион Белё, Маттиас Зайдль (Николаус Вурмбранд, 88'), Гвидо Бургшталлер (Ноа Бишоф, 67') Шэмрок Роверс: Леон Пёльс, Джошуа Хонохан, Ли Грэйс, Дэниел Клири, Нил Фарруджиа, Маркус Поом, Дилан Уоттс (Джек Бирн, 88'), Дарра Бёрнс (Тревор Кларк, 88'), Джонни Кенни, Gary O'Neill (Дарра Наджент, 75'), Roberto Pico Предупреждения: Джонни Кенни (30'), Дилан Уоттс (54'), Маркус Поом (71'), Леон Пёльс (75'), Дэниел Клири (90 + 4')

    «Рапид» занимает 4-е место в таблице с 10-ю очками, а «Шэмрок» — на 10-й позиции (8).

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