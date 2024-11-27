В матче плей-офф Кубка Россиипримут махачкалинское. Напомним, что это Путь регионов. Игра состоится 27 ноября в 18:15 мск.

Сочинцы набрали неплохую форму. В Первой лиге они не проигрывают уже 4 поединка — 3 победы и одна ничья. В своем последнем выступлении хозяева уверенно разбили «Уфу» со счетом 5:2. В раунд 1/16 финала команда попала после того, как обыграла в серии пенальти костромский «Спартак».

Махачкалинцы вылетели в Путь регионов, проиграв 3 матча подряд в групповом этапе основной сетки. Там они набрали 8 очков. В целом по текущей форме дела обстоят не очень. Из пяти поединков команда выиграла одну — 2:1 с «Оренбургом» в РПЛ.

Прогнозы и ставки

Эксперты не смогли выделить явного фаворита. Об этом говорят коэффициенты.

На победу в основное время букмекеры дают 2.55 и 3.00 соответственно, на ничью предлагают 3.10 . Коэффициенты 1.81 и 2.01 они дают на проход команд в следующий раунд.

и соответственно, на ничью предлагают . Коэффициенты и они дают на проход команд в следующий раунд. В своем прогнозе аналитики LiveSport.Ru четко определились со своим фаворитом. Они предложили две ставки с коэффициентами 2.64 и 2.42 .

четко определились со своим фаворитом. Они предложили две ставки с коэффициентами и . Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Динамо» со счетом 1:0.

Где смотреть

Статистику, результаты, коэффициенты и прямую трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» Махачкала смотрите на LiveCup.Run.

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