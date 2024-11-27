ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаВозможный переход Погба в клуб МЛС: аргументы за и против
  • 17:29
    • «Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы на ответную игру Кубка России
    Все новости спорта

    «Сочи» — «Динамо» Махачкала: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Динамо-Махачкала Сочи Календарь Кубка России
    В матче плей-офф Кубка России «Сочи» примут махачкалинское «Динамо» . Напомним, что это Путь регионов. Игра состоится 27 ноября в 18:15 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сочинцы набрали неплохую форму. В Первой лиге они не проигрывают уже 4 поединка — 3 победы и одна ничья. В своем последнем выступлении хозяева уверенно разбили «Уфу» со счетом 5:2. В раунд 1/16 финала команда попала после того, как обыграла в серии пенальти костромский «Спартак».

    Махачкалинцы вылетели в Путь регионов, проиграв 3 матча подряд в групповом этапе основной сетки. Там они набрали 8 очков. В целом по текущей форме дела обстоят не очень. Из пяти поединков команда выиграла одну — 2:1 с «Оренбургом» в РПЛ.

    Прогнозы и ставки

    Эксперты не смогли выделить явного фаворита. Об этом говорят коэффициенты.

    • На победу в основное время букмекеры дают 2.55 и 3.00 соответственно, на ничью предлагают 3.10. Коэффициенты 1.81 и 2.01 они дают на проход команд в следующий раунд.

    • В своем прогнозе аналитики LiveSport.Ru четко определились со своим фаворитом. Они предложили две ставки с коэффициентами 2.64 и 2.42.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Динамо» со счетом 1:0.

    Где смотреть

    Статистику, результаты, коэффициенты и прямую трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» Махачкала смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» негативную серию против «Реала»?
  • «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не будет сильно напрягаться
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Возьмет ли «Спартак» реванш у «Ростова» Карпина?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.81
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч ПСВ — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Андерлехт — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры