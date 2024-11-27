Кечинов: «Спартак» шикарно сыграл с «Локомотивом», но может провалиться в матче с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиям от предстоящего матча красно-белых св Кубке России.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 0:1.

«Обе команды будут на эмоциональном подъеме: "Спартак" — после разгрома "Локомотива", а "Ростов" — после победы над ЦСКА. Так что можно смело ожидать крайне зрелищный футбол, обязательно будут голы.

Думаю, что время получат те футболисты, у которых его было немного в последних играх чемпионата: Хлусевич, Николсон, Пруцев и так далее.

Вообще, "Спартаку" нужно обязательно брать реванш за первый матч. Но команда слишком непредсказуемая: они могут и шикарно выступить, как с "Локомотивом", и провалиться, как с Краснодаром», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Матч «Ростов» — Спартак« пройдет 27 ноября, начало — в 20:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.