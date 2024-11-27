ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаВозможный переход Погба в клуб МЛС: аргументы за и против
  • 17:29
    • «Ахмат» — «Зенит»: стартовые составы на ответную игру Кубка России
    Все новости спорта

    Кечинов: «Спартак» шикарно сыграл с «Локомотивом», но может провалиться в матче с «Ростовом»

    Футбол Календарь Кубка России Спартак Ростов Фонбет Кубок России Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиям от предстоящего матча красно-белых с «Ростовом» в Кубке России.

    Шамар Николсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шамар Николсон

    В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 0:1.

    «Обе команды будут на эмоциональном подъеме: "Спартак" — после разгрома "Локомотива", а "Ростов" — после победы над ЦСКА. Так что можно смело ожидать крайне зрелищный футбол, обязательно будут голы.

    Думаю, что время получат те футболисты, у которых его было немного в последних играх чемпионата: Хлусевич, Николсон, Пруцев и так далее.

  • «Ростов» — «Спартак». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка России «Ростов» — «Спартак»
  • Сегодня

    • Вообще, "Спартаку" нужно обязательно брать реванш за первый матч. Но команда слишком непредсказуемая: они могут и шикарно выступить, как с "Локомотивом", и провалиться, как с Краснодаром», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

    Матч «Ростов» — Спартак« пройдет 27 ноября, начало — в 20:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» негативную серию против «Реала»?
  • «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не будет сильно напрягаться
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Возьмет ли «Спартак» реванш у «Ростова» Карпина?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.81
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч ПСВ — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Андерлехт — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры