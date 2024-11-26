26 ноября в 23:00 мск состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором на «Джузеппе Меацца» миланскийпримет

В случае победы миланцы продлят свою серию до четырех игр. «Интер» ни разу не проиграл за 4 тура. Он смог устоять в ключевых поединках благодаря своей обороне, которая не допустила ни единой результативной ошибки. Хозяева расписали нулевую с «Ман Сити» и минимально выиграли у «Арсенала» 1:0.

«Лейпциг» проиграл все 4 поединка. «Быки» не смогли добыть очки даже в игре с «Селтиком» (1:3). Также они проиграли «Ливерпулю» 0:1, «Атлетико» 1:2 и «Ювентусу» 2:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Интер» находится на 5-м месте с 10 очками на счету. «Лейпциг» с полным нулем находится на 32-м месте.

Прогнозы и ставки

При таком раскладе вероятность победы «Интера» увеличивается в разы. Эксперты считают, что у «быков» мало шансов.

Котировки букмекеров такие: 1.43 на «Интер», 6.80 на «Лейпциг», 4.90 на ничью.

на «Интер», на «Лейпциг», на ничью. В своем прогнозе аналитики LiveSport.Ru предложили две ставки с коэффициентами 2.20 и 2.05 .

предложили две ставки с коэффициентами и . Искусственный интеллект ставит на уверенную победу «Интера» со счетом 3:1.

Где смотреть матч

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