В случае победы миланцы продлят свою серию до четырех игр. «Интер» ни разу не проиграл за 4 тура. Он смог устоять в ключевых поединках благодаря своей обороне, которая не допустила ни единой результативной ошибки. Хозяева расписали нулевую с «Ман Сити» и минимально выиграли у «Арсенала» 1:0.
«Лейпциг» проиграл все 4 поединка. «Быки» не смогли добыть очки даже в игре с «Селтиком» (1:3). Также они проиграли «Ливерпулю» 0:1, «Атлетико» 1:2 и «Ювентусу» 2:3.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Интер» находится на 5-м месте с 10 очками на счету. «Лейпциг» с полным нулем находится на 32-м месте.
Прогнозы и ставки
При таком раскладе вероятность победы «Интера» увеличивается в разы. Эксперты считают, что у «быков» мало шансов.
- Котировки букмекеров такие: 1.43 на «Интер», 6.80 на «Лейпциг», 4.90 на ничью.
- В своем прогнозе аналитики LiveSport.Ru предложили две ставки с коэффициентами 2.20 и 2.05.
- Искусственный интеллект ставит на уверенную победу «Интера» со счетом 3:1.
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