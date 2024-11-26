2-й таймЦСКА — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тамерлан МусаевЦСКА — «Рубин». Онлайн
    Все новости спорта

    «Интер» — «Лейпциг»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Интер Футбол Германии РБ Лейпциг Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    26 ноября в 23:00 мск состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором на «Джузеппе Меацца» миланский «Интер» примет «Лейпциг».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В случае победы миланцы продлят свою серию до четырех игр. «Интер» ни разу не проиграл за 4 тура. Он смог устоять в ключевых поединках благодаря своей обороне, которая не допустила ни единой результативной ошибки. Хозяева расписали нулевую с «Ман Сити» и минимально выиграли у «Арсенала» 1:0.

    «Лейпциг» проиграл все 4 поединка. «Быки» не смогли добыть очки даже в игре с «Селтиком» (1:3). Также они проиграли «Ливерпулю» 0:1, «Атлетико» 1:2 и «Ювентусу» 2:3.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Интер» находится на 5-м месте с 10 очками на счету. «Лейпциг» с полным нулем находится на 32-м месте.

    Прогнозы и ставки

    При таком раскладе вероятность победы «Интера» увеличивается в разы. Эксперты считают, что у «быков» мало шансов.

    • Котировки букмекеров такие: 1.43 на «Интер», 6.80 на «Лейпциг», 4.90 на ничью.

    • В своем прогнозе аналитики LiveSport.Ru предложили две ставки с коэффициентами 2.20 и 2.05.

    • Искусственный интеллект ставит на уверенную победу «Интера» со счетом 3:1.

    Где смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча «Интер» — «Лейпциг» на LiveCup.Run. Сайт предлагает на выбор большое количество событий, статистику, результаты, коэффициенты и многое другое.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Не стоит ждать высокой результативности
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры