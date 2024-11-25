Наумов: «Локомотив» должен обыгрывать «Динамо» в Кубке России

Экс-президентподелился мыслями перед предстоящим матчем «железнодорожников» в Кубке России против

«Локомотив должен обыгрывать "Динамо", потому что железнодорожники — кубковая команда. "Локомотиву" надо забрать Кубок России, ведь это сделать реальнее, чем выиграть чемпионат России.

Тем более команда выиграла в первом матче, а сейчас устроит ничья. Галактионову надо разумно построить игру — не бежать вперёд и открывать зону сзади, а сыграть компактно, как с Зенитом», — сказал Наумов Чемпионату.

Напомним, что в 1-м матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча между этими командами состоится 28-го ноября в 19:30 мск.