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    «Валенсия» разобралась с «Бетисом»

    «Валенсия» — «Бетис»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата Испании «Валенсия» переиграла «Бетис» со счетом 4:2.

    «Валенсия»
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    «Валенсия»

    На дубль Уго Дуро и голы Сезара Тарреги и Диего Лопеса гости ответили автоголом того же Дуро и взятием ворот Чими Авилы.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Бетис 4:2
    Голы: 1:0 Сесар Таррега (8'), 1:1 Уго Дуро (автогол) (14'), 2:1 Уго Дуро (50'), 3:1 Уго Дуро (53'), 4:1 Диего Лопес (56'), 4:2 Эсекьель Авила (66') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Херман Валера, 74'), Димитри Фулкье, Сесар Таррега, Кристьян Москера, Ярек Гасёровский, Хави Герра (Андре Алмейда, 82'), Луис Риоха (Фран Перес, 90'), Уго Дуро (Даниэль Гомес, 74'), Jose Gayà, Enzo Barrenechea (Уго Гильямон, 75') Бетис: Руи Силва, Ромен Перро, Натан, Марк Бартра, Юссуф Сабали, Серхи Альтмира, Витор Уго Роке Феррейра (Ассане Диао, 81'), Абде Эззальзули (Хуанми, 68'), Икер Лосада (Эсекьель Авила, 58'), Айтор Руйбаль (Седрик Бакамбу, 58'), Carlos Guirao (Джовани Ло Чельсо, 58') Предупреждения: Enzo Barrenechea (20'), Андре Алмейда (86'), Седрик Бакамбу (88'), Jose Gayà (90'), Юссуф Сабали (90'), Сесар Таррега (90 + 5')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Валенсии» набрать 10 очков и подняться на 18-е место в турнирной таблице. «Бетис» с 20 баллами располагается на седьмой строчке.

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