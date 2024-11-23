«Оренбург» — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу над(1:0) в матче 16-го тура российской Премьер-лиги.

На 90+6-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин принес победу для своей команды. Игрок выпрыгнул выше остальных в штрафной соперника и головой вколотил мяч в ворота «Оренбурга».

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Зенит 0:1 Голы: : (90+1'), 0:1 Александр Ерохин (90+6') Оренбург: Николай Сысуев, Матиас Перес, Артем Касимов, Максим Сидоров, Александр Коваленко, Иван Башич, Мохаммад Горбани, Химми Марин, Казымджан Караташ, Брайан Мансилья, Саид Сахархизан Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Педро Энрике, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Александр Соболев Предупреждения: Александр Соболев (19'), Александр Коваленко (31')

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе, а «Оренбург» — на последней 16-й строчке с 8-ю баллами.