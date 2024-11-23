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    «Атлетико» — «Алавес»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Мадриде состоится матч «Атлетико» против «Алавеса». Игра 14-го тура чемпионата Испании начнется в 18:15 по мск.

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    «Матрасники» довольствовались минимализмом в последних своих выступлениях. «Атлетико» выиграл 2:0 у «Лас-Пальмас» одолел «Мальорку» 1:0. Также команда Диего Симеоне обыграла ПСЖ 2:1 в Лиге чемпионов. В таблице Примеры «Атлетико» занимает 3-е место с 26 очками на счету.

    «Алавес» проиграл 4 из 5 матчей турнира. В одном случае гостям удалось победить. Речь идет о матче с «Мальоркой» (1:0). В прошлом туре коллектив играл с «Вильярреалом» на выезде и потерпел поражение со счетом 0:3. В таблице за клубом пока что закреплено 16-е место (13 очков).

    Прогнозы и ставки

    «Атлетико» твердо намерен взять реванш за прошлое поражение со счетом 0:2. К тому же хозяевам надо продлевать победную серию. Посмотрим, что говорят эксперты.

    • Букмекеры ожидаемо выбрали фаворитом «Атлетико» — коэффициент 1.47. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 4.40, на победу «Алавеса» — с котировкой 7.80.

    • На LiveSport.Ru уверенны в надежности обороны «матрасников» и рассчитывают на успех команды Диего Симеоне. Подобнее в прогнозе с коэффициентом 2.14.

    • ИИ считает, что обе команды равны и матч закончится нулевой ничьей.

    Где смотреть

    Смотрите прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Алавес» на LiveCup.Run. Здесь можно найти результаты других поединков, статистику для каждого события, а также ряд букмекеров и коэффициентов для ставок.

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