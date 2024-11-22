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    Рахимов: По первому тайму вообще не было вопросов

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал матча против «Акрона» (3:0).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Мы хорошо вошли в игру. Весь первый тайм был достаточно хорошим и качественным не только в плане игры в атаку, но мы и в обороне играли достаточно хорошо. Играли плотным блоком, много мячей перехватывали и быстро меняли зону. Возникали хорошие моменты с развитием атак, мы эти моменты хорошо использовали. Были еще ситуации, когда можно было забивать. По первому тайму вообще не было вопросов.

    Даку? Надо постараться так, чтобы он твердо стоял на земле и не летал в небесах. Футбол не любит вчерашний день. Это касалось нереализованных пенальти. Я ему сказал, что это вчерашний день, но его голы впереди. Он должен готовиться и доказывать. Каждый матч — это возможность реабилитировать себя. Сегодня у него получилось.

    Решение по Фамейе игроки приняли на поле. Было понятно, что если на поле будет Шабанхаджай, то будет бить он. Даку здесь не стал брать на себя инициативу. Мы знаем, что Джоэль достаточно хорошо исполняет пенальти. Решение было принято на поле, что бьет Джо», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» с 22 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 16 очками — девятый.

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