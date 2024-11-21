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    Генеральный директор «Баварии»: Ни для кого не секрет, что мы хотим продлить контракт с Мусиалой

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    Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен дал комментарий по поводу будущего в команде форварда Джамала Мусиалы.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    «Ни для кого не секрет, что мы хотим продлить контракт с Джамалом. Переговоры идут, мы не спешим. Мусиала — одно из лиц будущего "Баварии". Как Киммих и Павлович. Такие игроки должны формировать клуб», — приводит слова Дрезена Bayern & Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В текущем сезоне чемпионата Германии 21-летний Мусиала принял участие в восьми матчах, в которых забил пять мячей и сделал один ассист.

    После 10 туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице с 26 очками.

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