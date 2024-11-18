Мусиала: Я сосредоточен на «Баварии»

Хавбек «Баварии»ответил на вопрос по поводу возможного продления соглашения с мюнхенским клубом.

«В данный момент я сосредоточен на играх в национальной команде и 'Баварии'. Я знаю, что многие клубы следят за ситуацией вокруг меня, но я стараюсь оказывать на себя как можно меньше давления. Для меня важно оставаться в форме и выступать на максимуме своих возможностей.

Когда наступит спокойный период, я смогу подумать о будущем. Думаю, мы узнаем больше во время зимнего перерыва», — приводит слова Мусиалы RND.

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В нынешнем сезоне Мусиала в 13 встречах забил 9 голов и сделал три ассиста.