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    Кулибали: Джексон способен выиграть «Золотой мяч»

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    Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался о своем партнере по сборной Сенегала Николасе Джексоне, который защищает цвета «Челси».

    Калиду Кулибали
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    Калиду Кулибали

    «Николас должен верить в то, что он может быть настолько хорош чтобы выиграть "Золотой мяч". Это самое главное. Все игроки, получившие эту награду, верили, что могут этого добиться. Поэтому Николас должен держать это в своей голове.

    Разумеется, я не говорю ему становиться эгоистом и игнорировать своих партнеров по команде, но он должен думать о "Золотом мяче". И если вложить этот образ в голову, то он сможет этого добиться. Это то, о чем я постоянно ему говорю.

    Николас должен думать о том, что он может быть лучшим в Сенегале и одним из лучших в мире. Тогда он и станет таким футболистом. Ему надо продолжать работать. Так у него получится достичь любой цели. Я надеюсь, что он по крайней мере повторит достижение Мане и войдет в топ-3 претендентов на "Золотой мяч". Это было бы потрясающе», — приводит слова Кулибали Givemesport.

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