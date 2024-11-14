Юрий Горшков: Для меня Осинькин лучший тренер

Защитник «Зенита»сообщил, кого из своих тренеров за карьеру считает лучшим.

«Года три или четыре назад в интервью ты назвал Осинькина лучшим тренером на все времена, почему? Я до сих пор так считаю, это же мое личное мнение. Он дал мне путевку в большой футбол, научил играть и правильно понимать его. Думаю, он так и останется для меня лучшим», — сказал Горшков «Матч ТВ».

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Горшков является воспитанником «Чертаново», где тренером работал Осинькин, дальше он под его руководством играл в «Крыльях Советов». Летом 2024 года 25-летний защитник перешел в «Зенит».