Дешам: Мбаппе нет в сборной Франции, оставьте его в покое

Главный тренер сборной Францииответил на вопрос об отсутствиив национальной команде на ноябрьский сбор.

«Килиана здесь нет, пожалуйста, оставьте его в покое. Вы можете свободно говорить и интерпретировать, я не собираюсь повторять то, что сказал. У меня завтра игра, у меня есть 23 игрока, которые собираются выйти на поле, Килиана там нет, пожалуйста, оставьте его в покое. Думаю, Килиан скоро вернётся», — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.

Календарь и таблица Лиги наций

Франции предстоят два матча в ноябре в рамках Лиги наций. 14 ноября намечена игра с Израилем, а через три дня с Италией.