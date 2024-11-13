ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНичего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года
  • 19:26
    • «Трактор» разгромил «Металлург» в КХЛ
  • 19:10
    • «Динамо» выиграло у «Авангарда» в КХЛ
    Все новости спорта

    Дешам: Мбаппе нет в сборной Франции, оставьте его в покое

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Франции Футбол Франции
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос об отсутствии Килиана Мбаппе в национальной команде на ноябрьский сбор.

    Дидье Дешам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дидье Дешам

    «Килиана здесь нет, пожалуйста, оставьте его в покое. Вы можете свободно говорить и интерпретировать, я не собираюсь повторять то, что сказал. У меня завтра игра, у меня есть 23 игрока, которые собираются выйти на поле, Килиана там нет, пожалуйста, оставьте его в покое. Думаю, Килиан скоро вернётся», — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Франции предстоят два матча в ноябре в рамках Лиги наций. 14 ноября намечена игра с Израилем, а через три дня с Италией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Питтсбург» не потеряет очки в игре с «Детройтом»
  • «Питтсбург» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Отберет ли Казахстан очки у Австрии?
  • Казахстан — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • На домашнем льду «Вашингтон» справится с проблемным «Торонто»
  • «Вашингтон» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Питтсбург — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Франция — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Армения — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ямайка — США
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эквадор — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры