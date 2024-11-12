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    Сане хочет продлить контракт с «Баварией», но стороны пока далеки от соглашения

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    Атакующий полузащитник «Баварии» Лерой Сане заинтересован в подписании нового контракта с клубом.

    Лерой Сане
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    Лерой Сане

    Действующее соглашение Сане с «Баварией» рассчитано до июня 2025 года.

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, несмотря на желание Сане продлить контракт, стороны пока далеки от соглашения.

    Отмечается, что футболисту придется пойти на сокращение зарплаты от двух до четырех миллионов евро, чтобы остаться в «Баварии».

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сане в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге шесть матчей и забил один гол.

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