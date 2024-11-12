Непомнящий: Осинькину лучше сменить клуб

Известный специалиствысказался о работе

«Мне жалко, что он еще не ушел. Понимаете, он раз за разом вынужден строить, строить, строить. А мне хотелось, чтобы он сыграл. Меня как-то спрашивали: Подошел бы он "Спартаку"? Я сказал, что да, подошел бы, потому что там условия совершенно другие. Я так думаю, что он все равно уйдет по окончании сезона, или когда это будет. В этой обстановке нельзя работать, это неправильно. И эта обстановка продолжает действовать. Губернатор сказал, что до конца сезона потерпит, это между строк читалось.

Осинькин — великолепный тренер. Просто хороший со всех сторон. Он хорошо готовит молодежь, создает хорошую конструкцию из игроков, и команда постепенно обретает лицо и начинает играть. Но то, что случилось в этом сезоне, это никак не входит в работу тренера. Это абсолютно стопроцентная психология. Как только начинаются какие-то разговоры, хотим мы этого или нет, люди по-разному начинают переживать эту ситуацию. Это влияет и на тренера. Когда у тренера появляется состояние неопределенности, когда вдруг он понимает, что его работу оценивают не так, как ему хотелось бы, то это состояние передается игрокам. Это нельзя объяснить, но я знаю на подсознательном уровне. Вот эта внутренняя тревога тренера, она передается игрокам. Игроки боятся ошибиться. Они хотят за тренера сыграть лучше, чем они могут. И вот команда начинает терять свое лицо и сыпаться. Я признаюсь, я это проходил. Поэтому это не просто умозаключение.

Осинькину нужно менять клуб? Да. У него серьезная репутация сложилась. Он не только хорошо работает с молодыми игроками, но вообще с командой. У него команда играет с удовольствием, в атакующем стиле, грамотно. Всем нравится, когда команда играет в атаку. У него вратари сколько там привозили, а он спокойно к этому относится, потому что вратари часто ошибаются», — приводит слова Непомнящего «ВсеПроСпорт».

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