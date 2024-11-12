Дзюба — о «Спартаке»: Все, что заложил в клуб Старостин — все похерили

Нападающийгорд тем, что является воспитанником

«Как вижу свой прощальный матч? Я очень горд, что являюсь воспитанником "Спартака". С другой стороны — лучшее время провел в "Зените". Поэтому, на самом деле, трудно сказать.

В глубине души все равно с детства люблю "Спартак". И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор», — приводит слова Артема Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне нападающий выступает за «Акрон». Дзюба провел 7 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.