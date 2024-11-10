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    «Бетис» ушел от поражения в матче с «Сельтой»

    «Бетис» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 13-го тура испанской Примеры «Сельта» на выезде упустила победу с «Бетисом» со счетом 2:1.

    Анастасиос Дувикас
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    Анастасиос Дувикас

    На 21-й минуте счет открыл нападающий «Сельты» Хавьер Родригес.

    «Огурцы» отыгрались в конце первого тайма после точного удара Виктора Роке.

    На 83-й минуте «Сельта» снова вышла вперед благодаря голу Анастасиоса Дувикаса.

    Но концовка осталась за «Бетисом». Защитник Марк Бартра забил в компенсированное время и сделал счет 2:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Сельта 2:2
    Голы: 0:1 Хави Родригес (13'), 1:1 Витор Уго Роке Феррейра (40'), 1:2 Анастасиос Дувикас (82'), 2:2 Марк Бартра (90 + 5') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Диего Льоренте (Марк Бартра, 55'), Натан, Ромен Перро, Пабло Форнальс (Хуанми, 75'), Серхи Альтмира, Джонни Кардозо (Джовани Ло Чельсо, 56'), Абде Эззальзули (Эсекьель Авила, 86'), Икер Лосада (Седрик Бакамбу, 86'), Витор Уго Роке Феррейра Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза (Уго Альварес, 58'), Маркос Алонсо, Карл Старфельт, Хави Родригес, Михайло Ристич (Илаш Мориба, 46'), Франсиско Пейнадо, Уго Сотело (Хавьер Манкильо, 46'), Борха Иглесиас (Анастасиос Дувикас, 67'), Яго Аспас (Уиллот Сведберг, 79'), Жонатан Бамба Предупреждения: Джонни Кардозо (35'), Натан (83'), Хуанми (90 + 4')

    В 14-м туре «Бетис» сыграет с «Валенсией», а «Сельта» с «Барселоной».

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