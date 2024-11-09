Карпин: Итог первого круга? Неудовлетворительно, естественно

Главный тренервысказался о победе в матче с(3:1).

«Добротный футбол исходя из того, что нужны были три очка как угодно. Поэтому на футбол, наверное, даже меньше обращали внимания.

Как выбрались из неудачной серии? Как обычно — работая. Только так. Опять же это вы обращаете внимание на какие‑то серии, еще на что‑то, мы — на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат.

Итог первого круга? Неудовлетворительно, естественно. Понятно, что ожидали большего», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Химок» осталось 12 баллов и 13-я строчка.