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    Карпин: Итог первого круга? Неудовлетворительно, естественно

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе в матче с «Химками» (3:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Добротный футбол исходя из того, что нужны были три очка как угодно. Поэтому на футбол, наверное, даже меньше обращали внимания.

    Как выбрались из неудачной серии? Как обычно — работая. Только так. Опять же это вы обращаете внимание на какие‑то серии, еще на что‑то, мы — на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат.

    Итог первого круга? Неудовлетворительно, естественно. Понятно, что ожидали большего», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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    Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Химок» осталось 12 баллов и 13-я строчка.

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