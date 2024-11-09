«Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Англиина выезде проигралсо счетом 1:2.

На гол Эрлинга Холанна в первом тайме хозяева ответили точными ударами Жоао Педро и Мэтта О'Райли во второй половине встречи.

Отметим, что это поражение стало для «Манчестер Сити» четвертым подряд во всех турнирах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити 2:1 Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (23'), 1:1 Жоао Педро (78'), 2:1 Matt O'Riley (83') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Игор Жулио, Первис Эступинан, Джек Хиншелвуд (Matt O'Riley, 57'), Ясин Аяри (Карлос Балеба, 46'), Каору Митома (Якуб Модер, 90'), Саймон Адингра (Жоао Педро, 66'), Жоржиньо Рюттер (Браян Груда, 66'), Дэнни Уэлбек Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Кайл Уолкер, Рико Льюис, Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 72'), Савиньо (Кевин Де Брёйне, 74'), Матео Ковачич, Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Матеус Нунес, Jahmai Simpson-Pusey Предупреждения: Ясин Аяри (19'), Рико Льюис (37'), Игор Жулио (44'), Jahmai Simpson-Pusey (77'), Ян Паул ван Хекке (90 + 10'), Эрлинг Холанд (90 + 10')

Прогнозы и ставки на АПЛ

По итогам этого матча «Брайтон» набрал 19 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» осталось 23 балла и вторая строчка.