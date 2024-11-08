ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Бенфика»Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры
    Все новости спорта

    Гол Малкома принес победу «Аль-Хилялю»

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    В игре 10-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» уверенно победил «Аль-Иттифак» со счетом 3:1.

    Малком
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малком

    Голы у победителей забивали Александр Митрович, Малком и Мохаммед Аль-Кахтани.

    Единственный мяч гостей на счету Витиньо.

    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
    Аль-Хиляль — Аль-Иттифак 3:1
    Голы: 1:0 Александр Митрович (45 + 2'), 2:0 Малком (81'), 2:1 Витиньо Силва (пенальти) (90 + 4'), 3:1 Mohammed Al-Qahtani (90 + 6') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 90'), Калиду Кулибали, Али аль-Булаихи, Ренан Лоди (Мотеб Аль-Харби, 90'), Нассер аль-Давсари (Мохаммед Канно, 72'), Сергей Милинкович-Савич, Малком, Салем Аль-Давсари (Mohammed Al-Qahtani, 78'), Маркос Леонардо (Abdullah Al-Hamddan, 72'), Александр Митрович Аль-Иттифак: Марек Родак, Абдулбасит Хинди, Радхи Аль-Отаиби, Жоржиньо Вейналдум, Секо Фофана (Витиньо Силва, 83'), Мешаль аль-Себяни (Mohammed Yousef, 78'), Карл Токо Экамби, Мусса Дембеле (Abdullah Radif, 82'), Абдулела Аль-Мальки (Альваро Медран, 53'), Madallah Al-Olayan (Жоао Кошта, 46'), Абдулла Маду Предупреждения: Madallah Al-Olayan (22'), Жоау Канселу (24'), Абдулела Аль-Мальки (45 + 3'), Нассер аль-Давсари (50'), Мешаль аль-Себяни (74') Удаление: Abdullah Radif (90 + 8')

    «Аль-Хиляль» продолжает лидировать в саудовской Про-Лиге с 28 очками. «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда только 11-й с 11 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Марсель» не испытает проблем с «Осером»?!
  • «Марсель» — «Осер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Смогут ли «Унион Берлин» и «Фрайбург» выявить сильнейшего?
  • «Унион Берлин» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Гости дадут серьезный бой в этом матче
  • «Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Страсбур — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры