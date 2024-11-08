«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак»: счет матча 3:1, обзор голов

Голы у победителей забивали Александр Митрович, Малком и Мохаммед Аль-Кахтани.
Единственный мяч гостей на счету Витиньо.
Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
Аль-Хиляль — Аль-Иттифак 3:1
Голы: 1:0 Александр Митрович (45 + 2'), 2:0 Малком (81'), 2:1 Витиньо Силва (пенальти) (90 + 4'), 3:1 Mohammed Al-Qahtani (90 + 6') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 90'), Калиду Кулибали, Али аль-Булаихи, Ренан Лоди (Мотеб Аль-Харби, 90'), Нассер аль-Давсари (Мохаммед Канно, 72'), Сергей Милинкович-Савич, Малком, Салем Аль-Давсари (Mohammed Al-Qahtani, 78'), Маркос Леонардо (Abdullah Al-Hamddan, 72'), Александр Митрович Аль-Иттифак: Марек Родак, Абдулбасит Хинди, Радхи Аль-Отаиби, Жоржиньо Вейналдум, Секо Фофана (Витиньо Силва, 83'), Мешаль аль-Себяни (Mohammed Yousef, 78'), Карл Токо Экамби, Мусса Дембеле (Abdullah Radif, 82'), Абдулела Аль-Мальки (Альваро Медран, 53'), Madallah Al-Olayan (Жоао Кошта, 46'), Абдулла Маду Предупреждения: Madallah Al-Olayan (22'), Жоау Канселу (24'), Абдулела Аль-Мальки (45 + 3'), Нассер аль-Давсари (50'), Мешаль аль-Себяни (74') Удаление: Abdullah Radif (90 + 8')
«Аль-Хиляль» продолжает лидировать в саудовской Про-Лиге с 28 очками. «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда только 11-й с 11 очками.