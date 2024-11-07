«Викингур» — «Борац»: счет матча 2:0, обзор голов

«Викингур» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых в этом матче стали Николай Хансен и Карл Гуннарссон.
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Викингур Р — Борац 2:0
Голы: 1:0 Nikolaj Hansen (17'), 2:0 Карл Гуннарссон (23') Викингур Р: Ингвар Йонссон, Давид Эрн Атласон (Йон Гудни Фьолусон, 86'), Оливер Экрот, Карл Гуннарссон (Тарик Ибрахимаджич, 71'), Гуннар Ватнхамар, Виктор Андрасон, Гисли Тордарсон, Арон Элис Трандарсон (Маттиас Вильяльмссон, 86'), Эрлингур Агнарссон (Хельги Гудьонссон, 86'), Nikolaj Hansen (Ари Сигюрпальссон, 58'), Danijel Djuric Борац: Филип Манойлович, Стефан Савич, Юрих Каролина, Санди Огринец (Срджан Граховац, 58'), Энвер Кулашин (Никола Сречкович, 46'), Дино Скоруп, Бобан Николов (Дэвид Чавич, 68'), Зоран Квржич (Павле Джаич, 78'), Джордже Деспотович (Стоян Враньеш, 68'), Sebastian Herera, Bart Adrianus Johannes Meijers Предупреждения: Энвер Кулашин (43'), Оливер Экрот (80')
«Викингур» смог набрать шесть очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «Бораца» осталось четыре балла и 12-я строчка.