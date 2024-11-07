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    Уильямс: Ямаль, Бальде и другие постоянно звали меня в «Барселону»

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    Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс рассказал о сорвавшемся трансфере в «Барселону» во время летнего трансферного окна.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    «Лето было сложным. К тому же эти засранцы — Ламин Ямаль, Алехандро Бальде и другие — совсем не помогали. Они постоянно писали: Брат, приезжай, приезжай сейчас.

    Трудно полностью от этого отвлечься. Мне все еще пишут, даже несмотря на то, что со мной больше не связывают. Там всего понемногу. Много людей пишут: Переходи в "Барсу". Другие говорят: Ты нам больше не нужен», — цитирует Уильямса ESPN.

    В текущем сезоне Примеры на счету Уильямса десять матчей, в которых он забил один мяч и сделал один ассист.

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