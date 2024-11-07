Уильямс: Ямаль, Бальде и другие постоянно звали меня в «Барселону»

Полузащитникрассказал о сорвавшемся трансфере вво время летнего трансферного окна.

«Лето было сложным. К тому же эти засранцы — Ламин Ямаль, Алехандро Бальде и другие — совсем не помогали. Они постоянно писали: Брат, приезжай, приезжай сейчас.

Трудно полностью от этого отвлечься. Мне все еще пишут, даже несмотря на то, что со мной больше не связывают. Там всего понемногу. Много людей пишут: Переходи в "Барсу". Другие говорят: Ты нам больше не нужен», — цитирует Уильямса ESPN.

В текущем сезоне Примеры на счету Уильямса десять матчей, в которых он забил один мяч и сделал один ассист.