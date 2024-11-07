ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
    Все новости спорта

    Карасев рассудит «Рубин» и «Краснодар» в 15-м туре РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Рубин
    Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 15‑го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром», сообщает пресс‑служба РФС.

    Сергей Карасев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Карасев

    Помогать ему будут Максим Гаврилин и Денис Березнов, резервный судья — Игорь Панин. На VAR будет работать Павел Кукуян, AVAR — Алексей Сухой.

    Остальные назначения на матчи 15-го тура РПЛ:

    «Локомотив» — «Факел»: судья — Сергей Цыганок.

    «Динамо» Махачкала — «Оренбург»: судья — Кирилл Левников.

    «Ростов» — «Химки»: судья — Роман Сафьян.

    «Динамо» Москва — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов.

    «Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Иван Абросимов.

    «Спартак» — «Акрон»: судья — Сергей Иванов.

    «Ахмат» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
  • «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА заберет предстоящее московское дерби
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Челси» заберёт дежурные 3 очка?
  • «Челси» — «Ноа». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касымпаша — Кайсериспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры