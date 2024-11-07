Карасев рассудит «Рубин» и «Краснодар» в 15-м туре РПЛ

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
Помогать ему будут Максим Гаврилин и Денис Березнов, резервный судья — Игорь Панин. На VAR будет работать Павел Кукуян, AVAR — Алексей Сухой.
Остальные назначения на матчи 15-го тура РПЛ:
«Локомотив» — «Факел»: судья — Сергей Цыганок.
«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: судья — Кирилл Левников.
«Ростов» — «Химки»: судья — Роман Сафьян.
«Динамо» Москва — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов.
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Иван Абросимов.
«Спартак» — «Акрон»: судья — Сергей Иванов.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков.