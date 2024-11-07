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    Ерохин: У Шатова все получится в «Урале»

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    Атакующий полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал назначение своего бывшего партнера 34-летнего Олега Шатова исполняющим обязанности главного тренера «Урала».

    Олег Шатов
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    Олег Шатов

    «Во-первых, хотелось бы поздравить его, пожелать, чтобы все сложилось как можно удачнее. Непростая сейчас ситуация у "Урала". Тем не менее, зная его человеческие и профессиональные качества, думаю, в качестве тренера у него тоже все должно получиться.

    Думаю, что задача выхода в РПЛ стоит перед ним. Частая смена тренера добавляет эмоций команде. Олегу хочется передать слова поддержки», — цитирует Ерохина «ВсеПроСпорт».

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    Олег Шатов является воспитанником свердловского футбола, за «Урал» он играл с 2013 по 2016 год, а затем перешел в «Анжи». Также он играл за «Зенит», «Краснодар», «Рубин». В составе сборной России провел 26 матчей и забил два мяча.

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