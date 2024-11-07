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    Луис Энрике: Где я возьму нападающего? Если он есть, приведите

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    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался по поводу слабой игры команды в атаке. Ранее парижане в ЛЧ уступили «Атлетико» в Лиге чемпионов со счетом 1:2.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Приведите его ко мне, если он у вас есть, этот нападающий. Откуда я возьму этого нападающего? Я остаюсь верен своим идеям. В тот день, когда я потерплю неудачу в футболе, это будут мои собственные идеи, а не идеи журналиста или другого тренера. Это мои идеи привели меня так далеко, и именно им я буду следовать.

    Мы на правильном пути, в невероятной и, наверное, беспрецедентной серии. Футбол не вознаграждает за попытки забить, футбол вознаграждает за голы, и мы, конечно, осознаем, что должны улучшить эту ситуацию», — цитирует Энрике RMC Sport.

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