Аморим: «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире, а Гвардиола — лучший тренер

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Для меня это еще один матч в качестве тренера "Спортинга". Меня будут оценивать как тренера "Спортинга". Это важная игра для меня.

Пеп Гвардиола — лучший тренер в мире. Понимаю, что это тяжело для болельщиков "Манчестер Юнайтед", но я думаю, что "Манчестер Сити" — лучшая команда в мире», — цитирует Аморима Eurosport.

Матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, что вскоре Аморим станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».