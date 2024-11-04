ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • 22:07
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
  • 20:16
    • Соболенко обыграла Паолини и досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира
  • 19:50
    • «Динамо» по буллитам проиграло «Торпедо»
  • 19:26
    • «Спартак» уверенно победил «Сочи» в КХЛ
    Все новости спорта

    Аморим: «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире, а Гвардиола — лучший тренер

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Португалия Спортинг Лиссабон
    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Для меня это еще один матч в качестве тренера "Спортинга". Меня будут оценивать как тренера "Спортинга". Это важная игра для меня.

    Пеп Гвардиола — лучший тренер в мире. Понимаю, что это тяжело для болельщиков "Манчестер Юнайтед", но я думаю, что "Манчестер Сити" — лучшая команда в мире», — цитирует Аморима Eurosport.

    Матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, что вскоре Аморим станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу
  • «Реал» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Одолеет ли «Лилль» «Ювентус»?
  • «Лилль» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сумеет ли «Динамо» одолеть «железнодорожников»?
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лилль — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  4.78
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Свентек — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры