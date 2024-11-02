1-й таймЦСКА — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эсекьель БаркоЦСКА — «Спартак». Онлайн
  • 20:35
    • Соболенко обыграла Циньвэнь в первом матче Итогового чемпионата WTA
  • 20:23
    • ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
  • 20:19
    • «Манчестер Сити» уступил «Борнмуту», «Ноттингем» разгромил «Ипсвич»
  • 20:01
    • «Ливерпуль» обыграл «Брайтон», а «Саутгемптон» одолел «Эвертон»
  • 19:59
    • «Зенит» минимально одолел махачкалинское «Динамо»
    Все новости спорта

    «Торпедо» разгромило «Аланию»

    «Торпедо» — «Алания»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Алания Торпедо
    В матче 17-го тура Первой лиги «Торпедо» в родных стенах переиграло «Аланию» со счетом 3:0.

    «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Боян Роганович, Юрий Коледин и Руслан Червяков.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Алания 3:0
    Голы: 1:0 Боян Роганович (23'), 2:0 Koledin Y. (62'), 3:0 Руслан Червяков (86') Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Александр Чупаев, Ираклий Манелов, Koledin Y. Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Уильямс Чимези, Сергей Макаров, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Isik M. Предупреждения: Руслан Дауров (79'), Максим Максимов (85'), Алексей Татаев (85') Удаление: Константин Плиев (22')

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Торпедо» стало 33 очка и первое место в турнирной таблице. У «Алании» осталось 17 баллов и 16-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби всея Руси останется за армейцами?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Поднимется ли «Милан» в зону еврокубков?
  • «Монца» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Аякс» наконец-то обыграть «ПСВ»?
  • «Аякс» — «ПСВ». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аякс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры