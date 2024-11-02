«Торпедо» — «Алания»: счет матча 3:0, обзор голов

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей в этой игре стали Боян Роганович, Юрий Коледин и Руслан Червяков.
Футбол. Россия. Первая лига
Торпедо — Алания 3:0
Голы: 1:0 Боян Роганович (23'), 2:0 Koledin Y. (62'), 3:0 Руслан Червяков (86') Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Александр Чупаев, Ираклий Манелов, Koledin Y. Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Уильямс Чимези, Сергей Макаров, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Isik M. Предупреждения: Руслан Дауров (79'), Максим Максимов (85'), Алексей Татаев (85') Удаление: Константин Плиев (22')
У «Торпедо» стало 33 очка и первое место в турнирной таблице. У «Алании» осталось 17 баллов и 16-я строчка.