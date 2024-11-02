Сразу четыре центральных защитника махачкалинского «Динамо» пропустят матч с «Зенитом»

Джемал Табидзе Фото: globallookpress.com
«В игре по разным причинам не сыграют четыре центральных защитника.
Джемал Табидзе недавно получил травму, Никита Котин приболел, Муталип Алибеков продолжает восстановление после повреждения, а Валентин Пальцев пропустит игру из‑за перебора жёлтых карточек», — сказали «Матч ТВ» в пресс-службе «Динамо».
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Матч «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» пройдет 2 ноября, начало — в 18:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.