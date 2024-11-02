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    Сразу четыре центральных защитника махачкалинского «Динамо» пропустят матч с «Зенитом»

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    Махачкалинское «Динамо» в предстоящем матче РПЛ против «Зенита» не сможет рассчитывать сразу на четырех центральных защитников.

    Джемал Табидзе
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    Джемал Табидзе

    «В игре по разным причинам не сыграют четыре центральных защитника.

    Джемал Табидзе недавно получил травму, Никита Котин приболел, Муталип Алибеков продолжает восстановление после повреждения, а Валентин Пальцев пропустит игру из‑за перебора жёлтых карточек», — сказали «Матч ТВ» в пресс-службе «Динамо».

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    Матч «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» пройдет 2 ноября, начало — в 18:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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