Лунев: Для нас не очень хороший результат в матче с «Ростовом»

Голкипер московскоговысказался о матче против(1:1).

«Был игрок в середине, я ему отдал пас. Возможно, я отдал неточную передачу, поэтому произошёл перехват и мы пропустили гол.

Для нас не очень хороший результат в матче с "Ростовом", с учётом того, что у нас были хорошие моменты. Этому очку может радоваться "Ростов", но нам хотелось бы победить.

Было забито не так много голов, потому что в защите сыграли более-менее с высокой концентрацией и не "привозили" каких-то моментов», — приводит слова Лунева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 27 очками идет на четвертом месте в РПЛ. «Ростов» (14) — 8-й.