«Рома» обыграла «Торино», «Лацио» разгромил «Торино»

Паоло Дибала Фото: globallookpress.com
«Рома» с минимальным счетом победила «Торино» — 1:0.
Единственный мяч на 20-й минуте забил Паоло Дибала.
Футбол. Италия. Серия А
Рома — Торино 1:0
Гол: 1:0 Пауло Дибала (20') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Анхелиньо, Зеки Челик, Ману Коне, Энцо Ле Фе, Никола Залевский (Стефан Эль-Шаарави, 80'), Никколо Писилли (Лоренцо Пеллегрини, 65'), Томмазо Бальданци (Бриан Кристанте, 78'), Пауло Дибала (Эльдор Шомуродов, 79') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Мергим Войвода (Адриен Тамез, 88'), Адам Масина, Гильермо Марипан (Marcus Pedersen, 59'), Сауль Коко, Валентин Лацаро, Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Янн Карамо, 80'), Гвидас Гинейтис (Алию Н'Джи, 46'), Че Адамс, Антонио Санабрия (Никола Влашич, 59') Предупреждения: Сауль Коко (71'), Томмазо Бальданци (72'), Адам Масина (87'), Лоренцо Пеллегрини (90 + 2')
«Комо» потерпел разгромное поражение от «Лацио» — 1:5.
Единственный мяч у хозяев забил Лука Маццителли.
В составе римлян забивали Тати Кастельянос (дубль), Педро, Патрик и Лум Чауна.
Футбол. Италия. Серия А
Комо — Лацио 1:4
Голы: 0:1 Валентин Кастеллано (пенальти) (28'), 0:2 Педро Родригес (31'), 1:2 Лука Маццители (53'), 1:3 Патрисио Габбарон (71'), 1:4 Валентин Кастеллано (81') Комо: Эмиль Аудеро, Эдоардо Гольданига, Альберто Доссена, Марк Кемпф, Альберто Морено (Янник Энгельгардт, 73'), Лука Маццители (Федерико Барба, 85'), Маттиас Браунёдер, Габриэл Стрефезза (Альберто Черри, 73'), Алиу Фадера (Лукаш Да Кунья, 46'), Патрик Кутроне (Алессандро Габриэллони, 85'), Nico Paz Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш, Марио Хила, Валентин Кастеллано, Густав Исаксен (Лука Пеллегрини, 66'), Маттео Гюэндузи, Матиас Весино, Патрисио Габбарон (Мануэль Лаццари, 87'), Адам Марушич (Самуэль Жиго, 79'), Тейянни Нослин (Булайе Диа, 46'), Педро Родригес (Лум Чауна, 79') Предупреждения: Валентин Кастеллано (35'), Матиас Весино (45'), Маттиас Браунёдер (45 + 2'), Нуну Тавареш (57'), Маттиас Браунёдер (62'), Густав Исаксен (63'), Нуну Тавареш (65')