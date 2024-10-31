«Брайтон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

Коди Гакпо Фото: globallookpress.com
Все мячи были забиты после перерыва. За «чаек» отличились Симон Адингра и Тарик Лэмпти.
В составе «Ливерпуля» забивали Коди Гакпо (дважды) и Луис Диас.
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Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль 1:2
Голы: 0:1 Коди Матес Гакпо (46'), 0:2 Коди Матес Гакпо (63'), 1:2 Саймон Адингра (81'), 1:3 Луис Диас (85'), 2:3 Тарик Лампти (90') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Тарик Лампти, Ян Паул ван Хекке (Йоэл Велтман, 68'), Игор Жулио, Ферди Кадиоглу (Первис Эступинан, 46'), Матс Виффер, Якуб Модер (Джек Хиншелвуд, 68'), Браян Груда (Каору Митома, 75'), Хулио Энсисо (Дэнни Уэлбек, 76'), Саймон Адингра, Эван Фергюсон Ливерпуль: Витезслав Ярош, Эндрю Робертсон, Джо Гомес, Джарелл Куанса, Конор Брэдли, Доминик Собослаи (Дарвин Нуньес, 71'), Кёртис Джонс, Луис Диас, Тайлер Мортон (Алексис Мак Аллистер, 64'), Ватару Эндо (Treymaurice Nyoni, 64'), Коди Матес Гакпо (Мохамед Салах, 71') Предупреждение: Ватару Эндо (51')