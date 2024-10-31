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    «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

    «Брайтон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Ливерпуль
    В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Брайтон» дома уступил «Ливерпулю» — 1:3.

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    Все мячи были забиты после перерыва. За «чаек» отличились Симон Адингра и Тарик Лэмпти.

    В составе «Ливерпуля» забивали Коди Гакпо (дважды) и Луис Диас.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль 1:2
    Голы: 0:1 Коди Матес Гакпо (46'), 0:2 Коди Матес Гакпо (63'), 1:2 Саймон Адингра (81'), 1:3 Луис Диас (85'), 2:3 Тарик Лампти (90') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Тарик Лампти, Ян Паул ван Хекке (Йоэл Велтман, 68'), Игор Жулио, Ферди Кадиоглу (Первис Эступинан, 46'), Матс Виффер, Якуб Модер (Джек Хиншелвуд, 68'), Браян Груда (Каору Митома, 75'), Хулио Энсисо (Дэнни Уэлбек, 76'), Саймон Адингра, Эван Фергюсон Ливерпуль: Витезслав Ярош, Эндрю Робертсон, Джо Гомес, Джарелл Куанса, Конор Брэдли, Доминик Собослаи (Дарвин Нуньес, 71'), Кёртис Джонс, Луис Диас, Тайлер Мортон (Алексис Мак Аллистер, 64'), Ватару Эндо (Treymaurice Nyoni, 64'), Коди Матес Гакпо (Мохамед Салах, 71') Предупреждение: Ватару Эндо (51')
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