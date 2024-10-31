Каштанов: В «Спартак» пошел бы на любую зарплату

Нападающийвыразил готовность перебраться в

«У меня была тяжелая судьба, но я продолжал работать и верил, что смогу оказаться там, где нахожусь сейчас. Считаю, что могу играть в России и в топ-клубе. Просто дайте мне шанс, я его реализую. Я ничем не хуже Николсона, который играет в "Спартаке" и получает нереальные деньги. В "Спартак" пошел бы на любую зарплату. Но сейчас все мои мысли о Факеле», — цитирует Каштанова Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне РПЛ на счету 28-летнего Каштанова девять матчей и два забитых мяча.