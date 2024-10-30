Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» на этой неделе

Полузащитник «Реал Сосьедада»пропустит ближайшие матчи команды. Об этом сообщил пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

На этой неделе «Реал Сосьедад» сыграет с «Хове» (31 октября в Кубке Испании) и «Севильей» (3 ноября в Ла Лиге).

«Сможет ли Захарян принять участие в матчах на этой неделе? Он еще не готов играть.

Пока не понятно, сколько времени ему еще потребуется для полного восстановления. Нужно больше тренировок», — приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, Захарян еще ни разу не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.