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    Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» на этой неделе

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян пропустит ближайшие матчи команды. Об этом сообщил пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    На этой неделе «Реал Сосьедад» сыграет с «Хове» (31 октября в Кубке Испании) и «Севильей» (3 ноября в Ла Лиге).

    «Сможет ли Захарян принять участие в матчах на этой неделе? Он еще не готов играть.

    Пока не понятно, сколько времени ему еще потребуется для полного восстановления. Нужно больше тренировок», — приводит слова Мундуате Sport24.

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    • Напомним, Захарян еще ни разу не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.

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