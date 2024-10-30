Боков: По характеру армейцы намного интереснее «Спартака»

Экс-футболистподелился мыслями перед матчем 14-го тура РПЛ между армейцами и

«Дерби ЦСКА — "Спартак" — битва двух характеров. Это всегда вывеска, которая ни с чем не сравнится, даже с "Зенитом". Да, матч с петербуржцами тоже афиша, но битва между ЦСКА и "Спартаком" была раньше.

Во-первых, у ЦСКА есть преимущество своего поля, болельщики придут. Во-вторых, по характеру армейцы намного интереснее. Ничего плохого про "Спартак" не говорю, но сейчас его немного болтает. У ЦСКА игры намного стабильнее, хоть последний результат — ничья, но всё равно на ноль», — сказал Боков Чемпионату.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги состоится 2-го ноября в 20:45 мск. Московские армейцы занимают 5-е место в таблице чемпионата России с 24 очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции с 22 баллами.