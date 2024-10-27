2-й таймПари НН — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред Угальде«Пари НН» — «Спартак». Онлайн
    Все новости спорта

    Рахимов — на разговоры об отставке: Маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Оренбург
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу свой команды над «Оренбургом» (2:1) в рамках 13-го тура РПЛ и персонально коснулся темы своей возможной отставки.

    Рашид Рахимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов

    «В первом тайме было большое давление на наши ворота, и мы на это поздно реагировали. К сожалению, пропустили мяч после единственного голевого момента.

    Во втором тайме стали играть более агрессивно, больше перехватывать мячей, практически все подборы были за нами. Также в центре получилось завладеть мячом и быстро переходить в атаку. Я считаю, что команда хорошо перестроилась в перерыве и одержала эту победу, это говорит о наличии боевого духа и характера.

    Что эта победа значит для вас?

    — Для меня все матчи важны. Если вы имеете в виду то, что пишут и говорят… Знаете, маленькие собаки всё время лают за спиной, а волки смотрят в лицо, — сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Несколько дней назад появилась информация, что Рахимов будет отправлен в отставку, а "Рубин" ведет переговоры с Владимиром Федотовым.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» и «Локомотив» устроят голевое зрелище
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Ливерпуль» отберет у «Арсенала» статус главного конкурента «Ман Сити»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
  • Первая серьезная проверка нового «Ювентуса»
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры