Рахимов — на разговоры об отставке: Маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо

Главный тренер «Рубина»прокомментировал победу свой команды над «Оренбургом» (2:1) в рамках 13-го тура РПЛ и персонально коснулся темы своей возможной отставки.

«В первом тайме было большое давление на наши ворота, и мы на это поздно реагировали. К сожалению, пропустили мяч после единственного голевого момента.

Во втором тайме стали играть более агрессивно, больше перехватывать мячей, практически все подборы были за нами. Также в центре получилось завладеть мячом и быстро переходить в атаку. Я считаю, что команда хорошо перестроилась в перерыве и одержала эту победу, это говорит о наличии боевого духа и характера.

Что эта победа значит для вас?

— Для меня все матчи важны. Если вы имеете в виду то, что пишут и говорят… Знаете, маленькие собаки всё время лают за спиной, а волки смотрят в лицо, — сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

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Несколько дней назад появилась информация, что Рахимов будет отправлен в отставку, а "Рубин" ведет переговоры с Владимиром Федотовым.