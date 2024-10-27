«Рубин» одержал волевую победу над «Оренбургом» благодаря дублю Ходжи

Казанскийодержал победу надв выездном матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

Матч в Оренбурге завершился со счетом 2:1 в пользу «Рубина».

В составе казанской команды автором дубля стал Велдин Ходжа. Хорватский полузащитник дважды поразил ворота хозяев поля после перерыва.

Единственный гол «Оренбурга» забил иранец Саид Сахархизан.

«Оренбург» не смог выиграть в 12 матче РПЛ подряд.

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ — 18 очков. «Оренбург» находится на последней строчке — восемь очков.