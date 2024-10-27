«Рубин» одержал волевую победу над «Оренбургом» благодаря дублю Ходжи

Велдин Ходжа Фото: globallookpress.com
Матч в Оренбурге завершился со счетом 2:1 в пользу «Рубина».
В составе казанской команды автором дубля стал Велдин Ходжа. Хорватский полузащитник дважды поразил ворота хозяев поля после перерыва.
Единственный гол «Оренбурга» забил иранец Саид Сахархизан.
«Оренбург» не смог выиграть в 12 матче РПЛ подряд.
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ — 18 очков. «Оренбург» находится на последней строчке — восемь очков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Оренбург — Рубин 1:2
Гол: 1:0 Ergashev D. (44')