ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Реал» — «Барселона» 0:4. Онлайн
    Все новости спорта

    «Рубин» одержал волевую победу над «Оренбургом» благодаря дублю Ходжи

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Рубин
    Казанский «Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в выездном матче 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Велдин Ходжа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Велдин Ходжа

    Матч в Оренбурге завершился со счетом 2:1 в пользу «Рубина».

    В составе казанской команды автором дубля стал Велдин Ходжа. Хорватский полузащитник дважды поразил ворота хозяев поля после перерыва.

    Единственный гол «Оренбурга» забил иранец Саид Сахархизан.

    «Оренбург» не смог выиграть в 12 матче РПЛ подряд.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ — 18 очков. «Оренбург» находится на последней строчке — восемь очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Рубин 1:2
    Гол: 1:0 Ergashev D. (44')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» и «Локомотив» устроят голевое зрелище
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Ливерпуль» отберет у «Арсенала» статус главного конкурента «Ман Сити»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
  • «Пари НН» и «Спартак» много не забьют
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры