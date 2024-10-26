«Вальядолид» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

«Вильярреал» Фото: globallookpress.com
На голы Тьерно Барри и Айозе Переса хозяева ответили лишь точным ударом Мамаду Силлы.
Футбол. Испания. Примера
Вальядолид — Вильярреал 1:2
Голы: 0:1 Тьерно Барри (29'), 1:1 Мамаду Силла (пенальти) (60'), 1:2 Айосе Перес (84') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Луис Перес, Санчес Хавьер, Давид Торрес, Лукас Роза, Эрай Джёмерт (Иван Санчес, 88'), Ануар (Robert Kenedy, 88'), Селим Амалла (Кике Перес, 80'), Рауль Моро, Мамаду Силла (Хуанми Латаса, 71'), Mario Martin (Виктор Месегер, 71') Вильярреал: Диего Конде, Серхи Кардона, Логан Кошта, Рауль Альбиоль, Кико Фемения, Алекс Баэна (Хуан Бернат, 90'), Даниэль Парехо, Сантьяго Комесанья (Пап Гуй, 71'), Тьерно Барри (Айосе Перес, 71'), Николя Пепе (Рамон Терратс, 90'), Илиас Акомах (Ереми Пино, 82') Предупреждения: Даниэль Парехо (45 + 1'), Сантьяго Комесанья (49'), Мамаду Силла (50'), Санчес Хавьер (56'), Логан Кошта (59'), Эрай Джёмерт (61'), Давид Торрес (69')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Вильярреал» набрал 21 очко в 11 матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» находится на 18-й строчке с 8 баллами.