«Гент», «Борац» и «Шемрок Роверс» добыли победы в Лиге конференций

В матче второго тура общего этапа Лиги конференций кипрскийпроиграл боснийскомусо счетом 0:1.

Автором единственного забитого мяча стал Стефан Савич.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги АПОЭЛ — Борац 0:1 Гол: 0:1 Стефан Савич (63') АПОЭЛ: Вид Белец, Исам Шебак, Константинос Лайфис, Матео Сушич, Маркос Маркиньос (Мариус Корбу, 66'), Радосав Петрович, Дэвид Абагна, Серхио Техера, Макс Мейер (Панайотис Каттирцис, 81'), Диумерси Ндонгала (Альгассим Ба, 66'), Юссеф Эль-Араби Борац: Филип Манойлович, Стефан Савич, Юрих Каролина, Никола Сречкович (Дамир Греля, 58'), Энвер Кулашин (Зоран Квржич, 58'), Дино Скоруп (Алекс Пихлер, 81'), Санди Огринец, Марко Вукчевич (Бобан Николов, 58'), Джордже Деспотович (Стоян Враньеш, 72'), Sebastian Herera, Bart Adrianus Johannes Meijers Предупреждения: Энвер Кулашин (23'), Manolo Jimenez (44'), Mladen Zizovic (44'), Джордже Деспотович (51'), Никола Сречкович (53'), Марко Вукчевич (56'), Исам Шебак (61'), Филип Манойлович (69')

«Борац» набрал 4 очка и идет 8-м. У АПОЭЛа — один балл и 23-е место.

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В еще одной игре бельгийский «Гент» переиграл норвежский «Мольде» со счетом 2:1.

На голы Ноа Фадиги и Арчи Брауна гости ответили забитым мячом Матса Дэли.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Гент — Мольде 2:1 Голы: 1:0 Ноа Фадига (24'), 1:1 Матс Мёллер Дэли (78'), 2:1 Арчи Браун (90 + 5') Гент: Дави Руф, Уго Гамбор, Цуёси Ватанабэ, Стефан Митрович, Тиагу Араужу (Арчи Браун, 72'), Ноа Фадига (Матисс Самуаз, 65'), Омри Гандельман (Max Dean, 72'), Матиас Делор, Свен Кумс (Atsuki Ito, 82'), Андри Гудьонсен, Момоду Сонко (Элио Варела, 65') Мольде: Альберт Посьядала, Матиас Лёвик Фьёртофт, Вальдемар Лунн, Мартин Бьорнбак (Исак Хельстад Амундсен, 86'), Каспер Эйванн, Ола Брюнхильдсен, Магнус Вольф Эйкрем (Фредерик Иглер, 87'), Эмиль Брейвик (Сондре Гранос, 87'), Мадс Энггор (Кристиан Эриксен, 68'), Матс Мёллер Дэли, Халлдор Стеневик (Кристоффер Хёуген, 68') Предупреждения: Цуёси Ватанабэ (10'), Вальдемар Лунн (39'), Магнус Вольф Эйкрем (44'), Свен Кумс (67'), Мартин Бьорнбак (84')

«Гент» набрал 3 очка и стал 19-м, «Мольде» (3) — 13-й.

Также «Шемрок Роверс» оказался сильнее «Ларна» со счетом 4:1.

За победителей забили Дарраг Бернс, Джонни Кенни и Грэм Берк, а также автогол в пассиве Томаса Косгрове. За хозяев отметился Крис Галлахер.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Ларн — Шэмрок Роверс 1:4 Голы: 0:1 Джошуа Хонохан (3'), 0:2 Джонни Кенни (24'), 0:3 Томас Косгров (автогол) (30'), 1:3 Крис Галлахер (48'), 1:4 Грэм Бурк (54') Ларн: Рохан Фергюсон, Киан Болджер, Леви Айвз, Шон Грэм, Томас Косгров, Крис Галлахер, Джо Томсон (Джордан Джон Макэнефф, 60'), Дилан Слоан (Марк Рэндалл, 73'), Энди Райан, Sam Todd, Benjamin Magee (Мэттью Ласти, 73') Шэмрок Роверс: Леон Пёльс, Джошуа Хонохан, Ли Грэйс, Дэниел Клири, Макэнефф (Джек Бирн, 73'), Маркус Поом (Дилан Уоттс, 73'), Дарра Бёрнс (Тревор Кларк, 73'), Джонни Кенни, Грэм Бурк (Alex Noonan, 66'), Daniel Mandroiu (Дарра Наджент, 60'), Roberto Pico Предупреждения: Шон Грэм (27'), Томас Косгров (37'), Roberto Pico (90 + 3')

У «Шемрок Роверс» теперь 4 очка и 7-я позиция, а у «Ларна» последняя строчка без очков.