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    Килиан Мбаппе«Реал» — «Боруссия» Д. Онлайн
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    Ташуев: Немного не разобрались в моменте со стандартом, мы не знали их розыгрыш

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче против ЦСКА (0:1) в Кубке страны.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Продолжается та же ситуация, что и была раньше. Вроде команда должна была выигрывать, но ЦСКА больше повезло. Немного не разобрались в моменте со стандартом, мы не знали их розыгрыш. Не среагировали. Я бы сказал так.

    Нам не хватает гола. Мы играли без нападающих. Номинальные полузащитники у нас играли в нападении. До штрафной всё делаем правильно, но в штрафной нам не хватает наконечника. Нам нужна более агрессивная линия нападения», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

    ЦСКА с 14 очками выиграл группу С. На счету «Ахмата» 9 очков и 2-я позиция.

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