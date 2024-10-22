Ташуев: Немного не разобрались в моменте со стандартом, мы не знали их розыгрыш

Главный тренервысказался о матче против(0:1) в Кубке страны.

«Продолжается та же ситуация, что и была раньше. Вроде команда должна была выигрывать, но ЦСКА больше повезло. Немного не разобрались в моменте со стандартом, мы не знали их розыгрыш. Не среагировали. Я бы сказал так.

Нам не хватает гола. Мы играли без нападающих. Номинальные полузащитники у нас играли в нападении. До штрафной всё делаем правильно, но в штрафной нам не хватает наконечника. Нам нужна более агрессивная линия нападения», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

ЦСКА с 14 очками выиграл группу С. На счету «Ахмата» 9 очков и 2-я позиция.