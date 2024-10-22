Источник: Беллингем разочарован своей формой в этом сезоне

Полузащитник мадридского «Реала»недоволен своей игрой в текущем сезоне.

Беллингем чувствует, что оказался в тени Килиана Мбаппе, из-за которого у него теперь гораздо меньше возможностей проявлять себя в атаке.

Кроме того, английский футболист раздражен своей статистикой. В этом сезоне он до сих пор не забил ни одного гола.

В прошлом сезоне Беллингем забил 19 мячей в 28 матчах испанской Ла Лиги.

Transfermarkt оценивает стоимость Беллингема в 180 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Реале» жалеют о подписании Мбаппе.