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    Источник: Беллингем разочарован своей формой в этом сезоне

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    Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем недоволен своей игрой в текущем сезоне.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Беллингем чувствует, что оказался в тени Килиана Мбаппе, из-за которого у него теперь гораздо меньше возможностей проявлять себя в атаке.

    Кроме того, английский футболист раздражен своей статистикой. В этом сезоне он до сих пор не забил ни одного гола.

    В прошлом сезоне Беллингем забил 19 мячей в 28 матчах испанской Ла Лиги.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Беллингема в 180 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что в «Реале» жалеют о подписании Мбаппе.

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