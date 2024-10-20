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    Гвардиола: Мы не привыкли выигрывать матчи в конце. На вкус это приятно

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1)

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы не привыкли выигрывать матчи в конце, как это много раз было у Юргена Клоппа в "Ливерпуле". На вкус это приятно.

    Конечно, я не понял отмены гола Стоунза. Не понимаю, почему лайнсмен посчитал иначе, но Бернарду Силва не мешал вратарю. В первый момент было сложно разобраться. В современном футболе вратаря держат на голодном пайке. В тот момент, когда все произошло, Жозе Са прекрасно все видел. Навес Фодена и удар Стоунза головой были прекрасны.

    Было очень сложно, 11 игроков "Вулвс" стояли в районе одиннадцатиметровой отметки. Команды решили играть против нас так, как годами играли мы. Но мы были терпеливы. У соперника были контратаки, там быстрые атакующие футболисты и физически крепкие полузащитники, но мы сохраняли терпение. Мы по-прежнему остаемся собой, это здорово.

    Конечно, мы следим за ситуацией в таблице, но после 10 или 12 туров АПЛ в этом нет необходимости. Все только начинается. Но, разумеется, побеждать — это здорово. "Ливерпулю" еще предстоит провести свой матч, но сейчас мы на вершине, и это приятное ощущение.

    Надо продолжать в том же духе, самоотдача игроков невероятная, и это радует», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам данного матча у «Манчестер Сити» стало 20 очков и первое место в турнирной таблице. У «Вулверхэмптона» остался один балл и 19-я позиция.

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