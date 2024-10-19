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    Фонсека: Это близко к тому, что я хотел бы видеть в этом «Милане»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Удинезе
    Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека подвел итог матча против «Удинезе» (1:0).

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Матч состоял из двух частей, первая длилась 30 минут, до красной карточки. Мы провели качественные полчаса и показали характер против сильной команды, это близко к тому, что я хотел бы видеть в этом "Милане".

    После этого мы показали командный дух, нам пришлось терпеть. Если были какие-то сомнения по поводу сплоченности этой команды, то сегодня мы увидели демонстрацию единства. Для меня это самое важное, я очень доволен каждым игроком.

    Те, кто вышел на замену, оказали решающее влияние, работая на команду, правда, мы страдали, но против хорошей команды, которая делает много подач, это нормально.

    В "Милане" я с первого дня стараюсь создать команду, которая будет единым целым, и которой иногда придется терпеть и обороняться, это тот дух, который мы хотим привить: быть командой в любой момент. Сегодня игроки жертвовали собой», — приводит слова Фонсеки TuttoMercatoWeb.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» переместился на третье место в таблице чемпионата Италии, набрав 14 очков. «Удинезе» занимает шестую строчку, имея в активе 13 баллов.

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