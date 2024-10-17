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    Гвардиола отказался вести лекции в академии тренеров РФС

    Футбол РФС Футбол России Манчестер Сити Футбол Англии
    Российский футбольный союз (РФС) приглашал Хосепа Гвардиолу провести лекции в академии тренеров. Об этом рассказал заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы приглашаем в качестве спикеров не только Абаскаля, но и всех действующих тренеров, в том числе и иностранных.

    Самое важное, чтобы в данный момент это был практикующий специалист. Это гораздо лучше, чем давать теорию.

    Футбол — прикладная дисциплина, практика в нем важнее всего. Чем больше будет таких спикеров, которые могут не только рассказать, но и показать, тем лучше.

    Очень хотели пригласить Гвардиолу. Мы вышли на него, разговаривали по этому поводу, но в силу определенных обстоятельств он сказал, что сейчас не время, а потом с удовольствием сделает это.

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    • Он уже согласился. Рано или поздно это произойдет. Мы разговаривали и с Арсеном Венгером, и с Тухелем. У нас есть общие знакомые или мы знаем друг друга лично.

    Футбольный тренер несет некую социальную нагрузку в плане развития спорта. Ему без разницы, где участвовать в образовательных процессах: в России, в Америке или в Европе», — приводит слова Овчинникова Sport24.

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