Гвардиола отказался вести лекции в академии тренеров РФС

Российский футбольный союз (РФС) приглашалпровести лекции в академии тренеров. Об этом рассказал заместитель начальника отдела подготовки тренеров РФС Сергей Овчинников.

«Мы приглашаем в качестве спикеров не только Абаскаля, но и всех действующих тренеров, в том числе и иностранных.

Самое важное, чтобы в данный момент это был практикующий специалист. Это гораздо лучше, чем давать теорию.

Футбол — прикладная дисциплина, практика в нем важнее всего. Чем больше будет таких спикеров, которые могут не только рассказать, но и показать, тем лучше.

Очень хотели пригласить Гвардиолу. Мы вышли на него, разговаривали по этому поводу, но в силу определенных обстоятельств он сказал, что сейчас не время, а потом с удовольствием сделает это.

Он уже согласился. Рано или поздно это произойдет. Мы разговаривали и с Арсеном Венгером, и с Тухелем. У нас есть общие знакомые или мы знаем друг друга лично.

Футбольный тренер несет некую социальную нагрузку в плане развития спорта. Ему без разницы, где участвовать в образовательных процессах: в России, в Америке или в Европе», — приводит слова Овчинникова Sport24.