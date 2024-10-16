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    Месси назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

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    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси уверен, что «Золотой мяч» в этом году должен достаться его партнеру Лаутаро Мартинесу.

    Лаутаро Мартинес и Лионель Месси
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    Лаутаро Мартинес и Лионель Месси

    «Он провёл потрясающий сезон. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забилпобедный гол в финале. Лаутаро заслуживает "Золотой мяч" больше, чем кто-либо другой», — цитирует Месси La Gazzetta dello Sport.

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    В прошлом сезоне Лаутаро выиграл Серию А с «Интером» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, также он выиграл с Аргентиной Кубок Америки, где тоже забил больше всех на турнире.

    Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже в театре Шатле.

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