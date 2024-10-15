Дешам отреагировал на то, что Мбаппе обвиняют в изнасиловании

Наставник сборной Франциипрокомментировал новость по поводу того, чтообвиняется в изнасиловании. Инцидент случился в Швеции.

По словам Дешама, ему не нравится обстановка вокруг сборной Франции.

«В данный момент информация появляется отовсюду. Факт это или вымысел, я не знаю, это сложно.

У нас очень негативная обстановка. Нужно быть осторожным, когда подхватываешь что-то. Я не буду говорить, что я что-то знаю, потому что это не так. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то сказать. Но есть вещи, которые несложно проверить. Я делаю шаг назад, но вся эта ситуация не очень хороша для французской команды», — приводит слова Дешама L'Equipe.