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    Дешам отреагировал на то, что Мбаппе обвиняют в изнасиловании

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    Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал новость по поводу того, что Килиан Мбаппе обвиняется в изнасиловании. Инцидент случился в Швеции.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По словам Дешама, ему не нравится обстановка вокруг сборной Франции.

    «В данный момент информация появляется отовсюду. Факт это или вымысел, я не знаю, это сложно.

    У нас очень негативная обстановка. Нужно быть осторожным, когда подхватываешь что-то. Я не буду говорить, что я что-то знаю, потому что это не так. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то сказать. Но есть вещи, которые несложно проверить. Я делаю шаг назад, но вся эта ситуация не очень хороша для французской команды», — приводит слова Дешама L'Equipe.

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